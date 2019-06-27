جامعة المنصورة تحتل المركز الأول على مستوى مصر حسب تصنيف التايمز البريطانى

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

أعلن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات في العالم، ترتيب جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى مصر، وتصدرت جامعة المنصورة المرتبة 137 ضمن جامعات الاقتصاديات الناشئة، كم جاءت في الترتيب 601 -800 على مستوى العالم.

وفي التخصصات المختلفة، جاءت جامعة المنصورة في الترتيب 201-300 في التخصصات الصحية والطبية، وفي الترتيب 601-800 في التخصصات الهندسية والتكنولوجية، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة.

وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا التصنيف جاء استحقاق جديد لتتويج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.























