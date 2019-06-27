تعرف على الأوراق المطلوبة للنقل من الجدول العام الى الابتدائى بنقابة المحامين

كتب محمد السيد

حددت النقابة العامة للمحامين عددا من الأوراق المطلوبة للقيد بجداول النقابة و شروط القبول و الرسوم المقررة للنقل بين جداول النقابة .

و فيما يلى الأوراق المطلوبة للنقل من الجدول العام الى الابتدائى :

‏- صورة البطاقة الضريبية مع الإطلاع على الأصل.

‏- صورة بطاقة الرقم القومي.

‏- إيصال بسداد الرسوم من إدارة التحصيل

‏- شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم فى النقابة.

‏- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

‏- شهادة إنهاء تدريب من المحامى الذى تم التدريب بمكتبه واعتمادها من النقابة الفرعية التابع

‏- من لم يتقدم للقيد في السنة الثالثة يطلب منه شهادة تحركات من إدارة الجوازات وذلك فى حلة عدم وجود جواز سفر.

‏- من لم يتقدم للقيد في السنة الثالثة يطلب منه برنتر تأمينات‏.

- ‏400 جنيها رسم تعديل القيد من الجدول العام إلى الابتدائي.