تعرف على الأوراق المطلوبة للنقل من الجدول العام الى الابتدائى بنقابة المحامين

حددت النقابة العامة للمحامين عددا من الأوراق المطلوبة للقيد بجداول النقابة و شروط القبول و الرسوم المقررة للنقل بين جداول النقابة .
و فيما يلى الأوراق المطلوبة للنقل من الجدول العام الى الابتدائى :
- صورة البطاقة الضريبية مع الإطلاع على الأصل.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- إيصال بسداد الرسوم من إدارة التحصيل
- شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم فى النقابة.
- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
- شهادة إنهاء تدريب من المحامى الذى تم التدريب بمكتبه واعتمادها من النقابة الفرعية التابع
- من لم يتقدم للقيد في السنة الثالثة يطلب منه شهادة تحركات من إدارة الجوازات وذلك فى حلة عدم وجود جواز سفر.
- من لم يتقدم للقيد في السنة الثالثة يطلب منه برنتر تأمينات.
- 400 جنيها رسم تعديل القيد من الجدول العام إلى الابتدائي.
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