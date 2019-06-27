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ترحيل زياد العليمى ومدير مكتب أحمد طنطاوى و9 متهمين بخلية الأمل لسجن طرة

الخميس، 27 يونيو 2019 03:15 ص
ترحيل زياد العليمى ومدير مكتب أحمد طنطاوى و9 متهمين بخلية الأمل لسجن طرة زياد العليمى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت الجهات الأمنية، ترحيل المتهمين بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمي "خلية الأمل " تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، إلى سجن المزرعة بليمان طرة.

والمتهمون الذي تم ترحيلهم، هم زياد العليمي، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوي، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى،  وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، ومحمد عبد المعز، ، وقاسم عبد الكافى.

كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهماً في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

 


خلية الأمل

تجديد حبس زياد العليمي

استهداف مؤسسات الدولة

حبس المتهمين بخلية الامل

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