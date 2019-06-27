تحرير 700 محضر ومصادرة 9 ألاف مضبوطة خلال حملة لإزالة الاشغالات بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

قاد سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد لمحافظه الدقهلية،حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بنطاق حي غرب المنصورة،يرافقه العقيد وائل الشربيني مدير شرطة المرافق،وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة،واستمرت لأكثر من 5 ساعات شملت أكثر من 11 شارع.

وقامت الحملة التي شاركت فيها إدارة شرطة المرافق وإدارة المرافق والإشغالات بحي غرب،بإزالة كافة الاشغالات والمخالفات الموجودة بشوارع سكة سندوب،وسوق الخضار بشارع الشيخ حسانين، وشارع العباسي،وشارع الخلا ،وشارع الشيخة عيشة،وميدان الطميهي،وشارع مسجد ريحان،وشارع بورسعيد ،والسكة الجديدة ،والخواجات .

وأسفرت الحملة عن تحرير 700 محضر،وضبط أكثر من 9 آلاف مضبوطة ،وإبعاد 190 بائع متجول من أماكنهم المخالفة،وشارك في الحملة أكثر من 12 معدة من حي غرب ومركز المنصورة .

ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة ،أن حملة ازالة الاشغالات والمخالفات التي تمت اليوم تأتي في إطار تشديد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لمدى التزام الباعة بأماكنهم ،وإلتزام أصحاب المحلات بعدم التعدي على الرصيف.