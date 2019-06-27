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تحريات مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى حريق شقة بالهرم

الخميس، 27 يونيو 2019 01:01 م
تحريات مباحث الجيزة: لا شبهة جنائية فى حريق شقة بالهرم حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بالجيزة، معاينة لشقة تعرضت للحريق بمنطقة الهرم، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتبين عدم وجود إصابات نتيجة الحريق.

وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير بشأن سبب نشوب الحريق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بإحىد الشقق بالهرم، فتم اخطار رجال الحماية المدنية، حيث انتقلوا إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون امنى، ومحاصرة النيران وإخمادها، قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


حريق شقة

نشوب حريق بشقة

حريق شقة بالهرم

السيطرة على حريق

امن الجيزة

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