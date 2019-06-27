تجديد حبس 4 من نزلاء دار أيتام فى 6 أكتوبر لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس 4 متهمين من نزلاء إحدى دور الايتام بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، أثناء بيعهم المواد المخدرة لعملائهم، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.