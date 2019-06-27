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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بالسلام 15 يوماً

الخميس، 27 يونيو 2019 01:58 م
تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بالسلام 15 يوماً سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سيارة بمنطقة النهضة، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت التحريات أن المتهمين هم "أسامة. م"، و"محمود. و"، و"أيمن. ع"، عاطلين،  واعترفا المتهمين بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بالنهضة.
 
وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثان، بلاغاً من "مصطفي .م" يفيد بسرقة سيارته أثناء زيارة أحد أقاربه بمنطقة النهضة،  وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائعة سرقة السيارة، وأرشدوا عن مكان السيارة، وبإبلاغ المجني عليه تعرف علي السيارة واتهمهم بالسرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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