سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 09:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شقيقين قتلا سائقاً وأشعلا النيران بجثته فى الشروق 15يوماً

الخميس، 27 يونيو 2019 07:36 م
تجديد حبس شقيقين قتلا سائقاً وأشعلا النيران بجثته فى الشروق 15يوماً جثه-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس  شقيقين متهمين بقتل سائق ميكروباص بالشروق، وإضرام النيران بالسيارة وبداخلها جثة المجنى عليه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
كان تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر/ الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم ، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من .إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها لسائق يعمل على السيارة  30 سنة، وقيام زوجة الأخير ربة منزل 23 سنة بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان ميكانيكى 29 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، جريمة أحداث" ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات والحبس شهر فى قضية سلاح، والثانى شقيق الأول حلاق - سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم) ، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما باتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجنى عليه مما أثار حفيظتهما، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف ، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور ، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، بجرح طعنى بالصدر، مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة ، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


قتل

قتل العمد

نيابة الشروق وبدر

حبس

قتل سائق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة