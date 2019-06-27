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بكين: تهديدات واشنطن بفرض تعريفات إضافية لا يمكنها تخويف الشعب الصينى

الخميس، 27 يونيو 2019 03:01 م
بكين: تهديدات واشنطن بفرض تعريفات إضافية لا يمكنها تخويف الشعب الصينى الرئيس الصينى
بكين /أ ش أ/

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، إن بلاده تدعو دائما إلى حل الخلافات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشنطن من خلال الحوار والتشاور، ولكنها ستدافع فى الوقت نفسه بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة، مشددا على أن تهديدات واشنطن بفرض تعريفات إضافية لا يمكنها تخويف الشعب الصيني.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية خلال المؤتمر الصحفى اليوم الخميس بمقر الوزارة، تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكى "دونالد ترمب" بفرض تعريفات إضافية على الصين إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول الاحتكاكات التجارية خلال قمة العشرين فى أوساكا باليابان.

وأضاف أن الصين تأمل أن يلتقى الجانب الأمريكى مع الجانب الصينى فى منتصف الطريق، ويراعى كل منهما الشواغل المشروعة لبعضها البعض على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، سعيا لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، مشيرا إلى أن "ذلك لا يتماشى مع مصالح البلدين والشعبين فقط، بل يلبى تطلعات المجتمع الدولي".

 


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أخبار الصين

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