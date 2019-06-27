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بعد وعكة السبسي.. من يدير شئون تونس بموجب الدستور ؟

الخميس، 27 يونيو 2019 05:59 م
بعد وعكة السبسي.. من يدير شئون تونس بموجب الدستور ؟ الرئيس التونسى السبسى
كتبت – هناء أبو العز

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أثارت الوعكة الصحية التى أصابت الرئيس التونسى الباجي قايد السبسى حالة من الجدل، بعد المزاعم التى نشرتها بعض وسائل الإعلام عن وفاته، وهو الأمر الذى نفته مصادر تونسية رسمية عدة.

 

الوعكة الصحية التى أصابت الرئيس التونسى، فتحت بدورها الحديث عن المواد الدستورية التى تحدد بدورها آلية إدارة شئون الدولة فى حال غياب الرئيس لأى سبب، فما هى تلك المواد وما هى نصوصها ؟

 

ينص الفصل 83 من الدستور التونسي، على أنه لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

 

كما ينص الفصل 84 على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما، وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

 

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ينص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

 

وينص الفصل 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية.

ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

 


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