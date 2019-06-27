بدء حملات للتوعية الاستباقية للحد من حرق المخلفات الزراعية

كتبت آية دعبس

بدأت حملة توعية استباقية حول آليات الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بظاهرة السحابة السوداء، للبدء المبكر لحملات التوعية البيئية بالاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية "قش الأرز" استعدادا لموسم حصاد محصول الأرز لعام 2019، لتهيئة المزارعين للتعامل السليم مع قش الأرز والاستفادة منه ليصبح فرصة لدخل اقتصادى بدل من ملوث للبيئة.



‎وكانت الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات التى تشتد بها نوبات تلوث الهواء (الشرقية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية)، قد بدأت فى التنفيذ الفعلى لحملات التوعية من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة والمتمثلة فى المحافظات ومديريات الزراعة والاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود ووضع وتنفيذ خطط التوعية للمزارعين، وحثهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخلفات الزراعية لتصبح فرصة بدلا من كونها ملوثا للبيئة.



‎ونفذ فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية ندوة توعية لممثلى الجهات الشريكة حول مصادر تلوث الهواء وآثارها على البيئة والصحة ومجهودات وزارة البيئة فى التصدى لتلك المشكلة كالتفتيش الدورى على المنشآت الصناعية والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وشن حملات لفحص عوادم المركبات، بالإضافة إلى أنشطة التوعية والتأكيد على دور الفرد والمجتمع فى مواجهة المشكلة.



‎وفى البحيرة تم عقد لقاء مع المزارعين أثناء قيامهم بزراعة الأرز حول أهمية قش الأرز كمصدر اقتصادى ومخاطر حرقه على البيئة.