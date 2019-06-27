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بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الخميس، 27 يونيو 2019 11:43 ص
بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات . 
 
 
وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
 
 

اجتماع الحكومة الاسبوعى

مصطفى مدبولى

مصر

مجلس الوزراء

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