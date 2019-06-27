المركزى للمحاسبات يختتم فاعليات الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى

كتب إبراهيم قاسم

شهد اليوم الخميس، ختام فاعليات الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى ، وورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للمحاسبات تحت عنوان ، " رقابة وضمان الجودة " تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين منظمتى الأفروساى واليوروساى.

وتحدث خلال ختام ورشة العمل 4 خبراء يمثل منهم خبيرين من منظمة اليوروساى أحدهما من محكمة المحاسبات بفرنسا والآخر من محكمة المحاسبات بالنمسا، وخبيرين من منظمة الأفروساى، من الجهاز الأعلى للرقابة لكل من السنغال ومصر.

وأكد الحاضرون ، على ضرورة رفع معايير الجودة وضمانها مع تشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية الإفريقية في مجالات الرقابة المالية العامة وذلك من خلال، القيام بإنجاز أبحاث وتحاليل تتعلق بمراجعة قطاع المالية العامة، وتنطيم حلقات تدريب مستمر للموظفين الذين يقومون بإنجاز مهام الرقابة.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات استضاف خلال الفترة من 23 يونيو حتى 27 يونيو 2019 الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى لبناء القدرات وهى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.