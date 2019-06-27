"الكيف بيذل".. مدير تسويق يسرق والديه من أجل تعاطى المخدرات

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع المتهم "ح. ع"، لإدعاءه سرقة مصوغات ذهبية من شقة والديه بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغاً من أحد الأشخاص يعمل مدير تسويق عقارى، يفيد بإكتشافه قطع السلك الخاص بشباك دورة مياه غرفة النوم الخاصة بوالديه، والمقيمان بإحدى الدول العربية وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية ، طبنجة عيار 9مم ، بندقية خرطوش عيار 12مم - والمرخصان باسم والده )، من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبالإنتقال والفحص تبين وجود قطع بسلك شباك دورة مياه غرفة النوم، وسلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات عدل عن أقواله واعترف بإختلاقه الواقعة.

وأقر مقدم البلاغ ، بأنه نظراً لإدمانه تعاطى المواد المخدرة، وعدم قدرته على توفير مبالغ مالية لشرائها، وسفر والديه وإقامتهما خارج البلاد خطط لسرقة محتويات غرفة نومهما المغلقة ، وفى سبيل ذلك قام بقطع سلك شباك دورة المياه الملحقة بالغرفة وتمكن من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها ، وتصرف فيها بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة بطريق السويس - نطاق محافظة السويس ( جاري تحديده وضبطه )، مقابل تحصله على كمية من مخدر الهيروين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .