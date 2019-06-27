سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"الكيف بيذل".. مدير تسويق يسرق والديه من أجل تعاطى المخدرات

الخميس، 27 يونيو 2019 03:45 م
"الكيف بيذل".. مدير تسويق يسرق والديه من أجل تعاطى المخدرات مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع  المتهم "ح. ع"،  لإدعاءه سرقة مصوغات ذهبية من شقة والديه بمنطقة التجمع الأول. 
 
 تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغاً من أحد الأشخاص يعمل مدير تسويق عقارى، يفيد بإكتشافه قطع السلك الخاص بشباك دورة مياه غرفة النوم الخاصة بوالديه، والمقيمان بإحدى الدول العربية وسرقة ( كمية من المشغولات الذهبية ، طبنجة عيار 9مم ، بندقية خرطوش عيار 12مم - والمرخصان باسم والده )، من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم  ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .
 
 
وبالإنتقال والفحص تبين وجود قطع  بسلك شباك دورة مياه غرفة النوم، وسلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المبلغ،  وبمواجهته بالمعلومات والتحريات عدل عن أقواله واعترف بإختلاقه الواقعة. 
 
 
وأقر مقدم البلاغ ، بأنه نظراً لإدمانه تعاطى المواد المخدرة، وعدم قدرته على توفير مبالغ مالية لشرائها، وسفر والديه وإقامتهما خارج البلاد خطط لسرقة محتويات غرفة نومهما المغلقة ، وفى سبيل ذلك قام بقطع سلك شباك دورة المياه الملحقة بالغرفة وتمكن من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها ،  وتصرف فيها بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة بطريق السويس - نطاق محافظة السويس ( جاري تحديده وضبطه )، مقابل تحصله على كمية من مخدر الهيروين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

سرقة

نيابة القاهرة الجديدة

تعاطى المخدرات

حبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة