القوى العاملة تتابع حالة مصرى سقط من الدور التاسع أثناء عملة بالإمارات

كتب محمود راغب

أصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات فورية، لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، بسرعة متابعة حالة الشاب المصرى "حافظ.م.م.أ.س" من الدقهلية قرية مشلا ميت غمر، الذر سقط من فوق بناية بالدور التاسع بإمارة الشارقة فى أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدي صاحب العمل.

وتابع هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، طبقا لتوجيهات الوزير مع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي حالة المصرى المصاب أولا بأول، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل، حيث وصف المستشار العمالي ياسر أحمد عيد حالة المواطن الصحية أنها سيئة للغاية، والجمجمة مهشمة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعى، ويتم علاجه على الضمان الصحى، لأنه حالة طارئة، ومن المقرر أن يستكمل علاجه على نفقة الدولة.

كما اتضح أن الشاب المصاب مقيم على كفالة أحدى شركات تنظيم المعارض والمسئول عنها "قدري.م.م." مصري الجنسية ويمارس عمله كنجار مسلح لدى شركة: أ. للمقاولات لصاحبها "أبراهيم .ع.أ." مصري الجنسية لدى مشرع ملك شركة" أ. للمقاولات والبناء " بدون عقد ‘عارة أو أوراق نظامية وبعد سقوط المواطن المصري من الدور التاسع في أثناء العمل، تم علي الفور احتجاز المقاول والتحقيق معه وحجز جواز سفره ومازالت التحقيقات بالنيابة العامة جارية.

واتصل مكتب التمثيل العمالى بالمقاول المسئول والذي تهرب في البداية من المسئولية، مؤكدا أن العامل ليس له مستحقات لديه وتم الاتفاق بضرورة مقابلة المستشار العمالي ياسر عيد بالقنصلية العامة في دبي اليوم ، وحضر المقاول وتم عقد اجتماع معه ومع القنصل وتم الضغط عليه حتى أقر أن مستحقات المصاب حوالي ٣٠٠٠ درهم، فتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم لأسرة المصاب، وتعهد بتحويل مبلغ شهري قدره ١٥٠٠ درهم لأهل المصاب حتى تتضح الرؤية وهو مسئول عن ما يلزم المصاب ضميريا رغم مساءلته قانونا.

وتم الاتصال الكفيل الأصلي المدعو "قدري.م.م." والتأكيد أنه مسئول عن حالة المصاب في جميع الأحوال، وحاول - أيضا -التنصل من المسئولية، حيث ذكر أنه أعطى المصاب خطاب إعارة ولكنه لم يوثقها قانونا، وتم مواجهته بمسئوليته، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم أخرى لأسرة المصاب في مصر ووعد بتحويلها أول الأسبوع القادم .

وتم التوصل هاتفيا مع والد المصاب بقرية مشلا ميت غمر ، وتوضيح له الأمر، وعليه أن يتابع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، والقنصلية العامة في دبي للوقوف علي حالة نجله أولا بأول وذلك بناء على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع ابلغه تمنيات بتمام الشفاء لنجله المصاب وتوجيه الوزير للمستشار العمالي بمتابعة حالة المصاب ومستحقاته المالية وتم الاتفاق على تحويل المبالغ على حساب أبنه محمود ببنك مصر فرع ميت غمر بناء على طلب الوالد، وبالفعل قام المقاول بتحويل مبلغ ما يعادل ٥٠٠٠ درهم حسب الاتفاق لهذا الحساب .

كما انتقل المستشار العمالي ياسر عيد إلي مستشفي القاسمي بإمارة الشارقة لزيارة المصاب، الذي اتضح أن حالته الصحية سيئة للغاية ، وتم لقاء مرافقيه من بلدته، وشرح لهم النقاط القانونية، وأن مكتب التمثيل العمالي يتابع الحالة بناء علي تكليفات وزير القوي العاملة واننا متابعون للحالة وتم الاتصال ثانية بوالد المصاب للتأكيد على تحويل المبلغ وطمأنته على حالة ابنه - مضطرا على خلاف الحقيقة نتيجة لحالة النفسية ، وجاري متابعة الحالة والتحقيقات.