القبض على عاطل وبحوزتة 12 تذكرة هيروين فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بمحافظةالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 12 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط عنتر. ي 35 عاما ،وبحوزتة 12 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.