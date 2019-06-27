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العامة للصوامع تحقق 93 مليون جنيه أرباحا خلال 11 شهرا

الخميس، 27 يونيو 2019 11:17 ص
العامة للصوامع تحقق 93 مليون جنيه أرباحا خلال 11 شهرا صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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وافق مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، على اعتماد المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى نهاية مايو الماضى، وبلغ صافى ربح الشركة خلال 11 شهراً من العام المالى 2018-2019 نحو 93.798 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 87.839 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو 6.78%، على أساس سنوى.
 
يذكر أن شركة العامة للصوامع والتخزين، سجلت صافى ربح بلغ 85.24 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 81.58 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
 
 

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