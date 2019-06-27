العامة للصوامع تحقق 93 مليون جنيه أرباحا خلال 11 شهرا

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة شركة العامة للصوامع والتخزين، على اعتماد المركز المالى ونتائج أعمال الشركة فى نهاية مايو الماضى، وبلغ صافى ربح الشركة خلال 11 شهراً من العام المالى 2018-2019 نحو 93.798 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 87.839 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو 6.78%، على أساس سنوى.

يذكر أن شركة العامة للصوامع والتخزين، سجلت صافى ربح بلغ 85.24 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 81.58 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.