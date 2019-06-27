الصين تشارك فى الدورة العشرين للمهرجان العربى للإذاعة بتونس

كتب: هانى محمد

تشارك الصين في الدورة العشرين للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون، المقامة في تونس بدأ من اليوم، حتى 30 يونيو 2019، بسلسة من الأفلام الجديدة التي تم تصويرها بتقنيات الــ" 4k" العالية الوضوح.

الدعوة الصينية تم توجيهها من خلال سلسلتين من الأفلام الوثائقية الجديدة تعرض تجارب شبان وفتيات من دول متعددة لديهم تجارب مختلفة حققوا من خلالها نجاحات كبيرة، فبعضهم يعمل فى المشروعات الكبرى، التى تُقام تحت مظلة

التعاون فى إحياء طريق الحرير والحزام الاقتصادى.

تحمل السلسلة الأولى من الأفلام الوثائقية الصينية، التي تم تصويرها بتقنيات الـ(K4) العالية الوضوح، وتلقى الضوء على المبادرة الصينية، اسم "طريق الحرير قصتنا"، وتتناول السلسلة7 قصص كل منها لشخص جعل "التغيير" كلمة محورية فى حياته، ولا تتجاوز مدة الفيلم الواحد الـ5 دقائق، ويروى كل فيلم قصة بطله من منظوره الخاص بطريقة غير تقليدية، حيث يحول القصة إلى عمل سينمائى باستخدام التقنيات السينمائية العالمية، وكذلك المقاطع الصوتية والتحرير لإنشاء تجربة سمعية بصرية جديدة.

بينما تحمل السلسلة الثانية من الأفلام التسجيلية اسم "هيا شباب" وتقدم 7 قصصا مختلفة لنماذج فريدة من شباب صينيين حققوا أحلامهم بالصبر والمثابرة والعمل الجاد، وهذه القصص هى: "فتاة فوق جبل الثلج"، و"سماء تحت الأرض"، و"سائرة تحت السماء المرصعة بالنجوم"، و"الأخت لين فى حلبة المصارعة"، و"شباب جديد فى عصر ما بعد الراديو"، و"أيام فوق السحاب"، و"سرعة الحنان".