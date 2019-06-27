الصين تدحض انتقادات بومبيو لمبادرة "الحزام والطريق"

بكين /أ ش أ/

دحضت الصين اليوم الخميس، انتقادات وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" لمبادرة "الحزام والطريق" التى اقترحها الرئيس الصينى قبل ست سنوات، مؤكدة أن المجتمع الدولى يعلم جيدا الدولة التى تساعد بالفعل فى بناء البنية التحتية للدول وتعزيز التنمية الاقتصادية بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على تصريح بومبيو بأن "الحزام والطريق" لم تأت سوى بالقيود للمشاركين فيها- "يبدو أن أحدا لا ينصت لانتقادات بومبيو لمبادرة الحزام والطرق، ويبدو أن جهوده الرامية إلى إقناع الدول بالإنسحاب من المبادرة بلا جدوى".

وأضاف شوانغ "إذا كانت مبادرة الحزام والطرق قيدا كما قال (بومبيو)، فلماذا تحظى بدعم إيجابى من العديد من الدول والمنظمات الدولية؟ وإذا لم تنضم هذه الدول إلى المبادرة، فمن سيساعدها على بناء البنية التحتية وتعزيز تنميتها الاقتصادية؟ هل ستكون هذه الدولة هى الولايات المتحدة التى ترفع دائما شعار (أمريكا أولا)! هل الولايات المتحدة مستعدة لتخصيص الأموال واقتراح تدابير ملموسة (للتعاون مع هذه الدول)؟"، داعيا المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف عن إصدار مثل هذه النوعية من التصريحات.