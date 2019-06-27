الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوى قبيل اجتماع ترامب وشى

رويترز

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التى فرضتها على شركة هواوى الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمى البلدين لبحث مسائل التجارة.

وقال المتحدث قاو فنج إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال أمس الأربعاء إن إبرام صفقة تجارية مع نظيره الصينى شى جين بينج أمر ممكن مطلع الأسبوع القادم، عندما يجتمعان خلال قمة زعماء مجموعة العشرين فى اليابان، لكنه أبدى استعداده لفرض رسوم على جميع واردات بلاده من الصين إذا استمرت الخلافات.

ولمح ترامب إلى إمكانية أن تكون هواوى جزءا من الصفقة.