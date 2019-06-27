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السعودية تعتزم إنشاء ستاد رياضى على سفح جبال طويق

الخميس، 27 يونيو 2019 11:26 ص
السعودية تعتزم إنشاء ستاد رياضى على سفح جبال طويق استاد رياضى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء إستاد رياضي يقع على سفح جبال طويق بسعة 20 ألف مقعد إضافة إلى ملعب رياضي مغلق متعدّد الاستخدامات بسعة 18 ألف مقعد، ومركز رياضي للألعاب المائية، وحلبة لرياضة السيارات وساحات للجولف، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

 

وإلى جانب الاستاد سينشأ مركز رياضي مؤهل لاستضافة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية الفردية الأخرى والمسطحات الخضراء، حيث من المقرر إنجازه عام 2022م ضمن المرحلة الأولى من مراحل الإنشاء الثلاث، قبل مشاريع الوحدات السكنية وسيكون تحت مسمى (عاصمة الترفيه والرياضة والفنون).

 

يذكر أن مشروع القدية قد أطلقه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 28 أبريل لعام 2018م، ويقع على بعد حوالي 40 كم جنوب غرب مدينة الرياض على جبال طويق التي تعد أحد مكونات هضبة نجد على مساحة تتجاوز 343 كم مربع كأكبر مدينة ترفيهية في العالم، وتعود ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

 

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في نمو الاقتصاد السعودي بقيمة اقتصادية تقدَّر بنحو 17 مليار ريال سعودي سنويًا، وأن توفر شركة القدية للاستثمار (52) ألف وظيفة للمواطنين من الجنسين.

السعودية

استاد رياضي

طويق

الملك سلمان

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