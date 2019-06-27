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الرى: مسح كامل فى سيوة لتنفيذ التراكيب المحصولية والآبار الجوفية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:41 م
الرى: مسح كامل فى سيوة لتنفيذ التراكيب المحصولية والآبار الجوفية واحة سيوة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من تدريب مجموعة من مهندسى المراكز على نظام مفهوم المحاسبة المائية، بهدف قياس كمية المياه التى تستهلكها المحاصيل المختلفة لضمان عدالة توزيع مياه الرى، ووصولها للمنتفعين فى الوقت المناسب تمهيداً لتطبيقه على نطاق واسع، ضمن تحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه الممولة من الاتحاد الأوروبى"ووتر ستار".

من ناحية أخرى يتم حالياً إجراء مسح كامل لواحة سيوة لتنفيذ التراكيب المحصولية والآبار الجوفية بغرض حساب الاحتياجات المائية للمحاصيل فى الأراضى المستصلحة حديثاً، وذلك بالتعاون مع منظمة الفاو التى تقوم حالياً باختبار نظام يستند على بيانات الرصد والاستشعار عن بعد بهدف تقديم الدعم لوزارتى الرى والزراعة لرصد استهلاك المياه وانتاجيتها فى المناطق المستصلحة حديثًا، بما يخدم المشروع الوطنى لاستصلاح الأراضى، ضمن مشروع "دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى المناطق المستصلحة حديثا"، وذلك من خلال  إنشاء نظام لمراقبة وحساب استهلاك المياه على مستوى الحقل ومن آبار المياه الجوفية، والمساهمة فى تعظيم إنتاجية المياه، وبناء قدرات الفنيين ذوى الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين".

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق المشروع فى فبراير 2018، حيث تم عقد 3 اتفاقيات مع وزارة الرى التى تختص بتطبيق مقاييس المحاسبة المائية على منطقة الدراسة " واحة سيوة"، فيما تقوم وزارة الزراعة بقياس إنتاجية المياه مع التركيز على محصولى "الزيتون والتمر باعتبارهما أكبر المحاصيل المستهدفة فى الأراضى المستصلحة، فيما تقوم احدى الجامعات بأعمال التدريب لفريق العمل الذى تم اختياره من وزارتى الرى والزراعة.

 


وزارة الموارد المائية والرى

المحاسبة المائية

المياه

مياه الرى

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