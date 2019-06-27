الرى تختتم دورة تدريبية لـ20 مهندسا من دول حوض النيل

كتبت أسماء نصار

اختتمت، اليوم، الدورة التدريبية التاسعة والثلاثين فى مجال "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة"، التى عُقدت بمركز التدريب الإقليمى التابع لوزارة الرى فى الفترة من 19 مايو إلى يونيو 26 لعشرين مهندسا بدول حوض النيل "السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية".



وقالت الوزارة إن تلك الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل فى مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه بالاضافة الى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلية.



وأوضحت الوزارة أهمية التدريب فى مجال علوم هندسة المياه، والذى يهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين فى مجال المياه والمساهمة فى بناء الثقة وزيادة التعاون وتبادل المعلومات والتكامل على المستوى الإقليمى بين السادة مهندسى المياه بدول حوض نهر النيل حتى يمكن التغلب على المشاكل المتعلقة بالمياه.



شارك فى الحفل كل من سفراء دول إثيوبيا وأوغندا والسودان، وممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ورؤساء قطاعات وهيئات الوزارة.



وطالبت إثيوبيا بزيادة عدد مبعوثيها فى الدورات المقبلة.



وأكدت وزارة الرى أهمية الاستمرار فى مشاريع التعاون المثمر بين دول حوض النيل حتى يمكن تنمية المصادر المائية وتوفيرها من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة فى كل دولة ولمجابهة الاحتياجات المتنامية عليها نتيجة الزيادة المطردة فى عدد سكان دول الحوض.



وأشارت الوزارة إلى أن المياه العذبة الموجودة فى حوض نهر النيل تكفى لجميع الاحتياجات المستقبلية لهذه الدول، لكنه يجب التعاون المشترك وعمل المشاريع اللازمة لاستقطابها، وأن الوزارة لا تألوا جهدا فى سبيل ذلك ولم تتوقف فى التعاون مع دول الحوض. كما أن الوزارة تساهم فى تلبية احتياجات هذه الدول سواء من ناحية تقديم الدعم الفنى أو تنفيذ المشاريع المختلفة .



جدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يقوم سنويا بتنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع الشعبة القومية للبرنامج الدولى الهيدرولوجى – وزارة الموارد المائية والرى حيث يتم تقديم العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه مثل هيدرولوجيا نهر النيل – هيدرولوجيا الوديان – الادارة المتكاملة للموارد المائية – أخلاقيات المياه - تصميم أعمال الحماية من السيول - حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية – التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية - نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد وغيرها من المواضيع التطبيقية.