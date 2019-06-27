التنمية المحلية: سوهاج وقنا نموذج جيد لتطبيق اللامركزية

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية، والمشاركة الحقيقية للمواطنين على المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد بمركز معلومات مجلس الوزراء بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لبحث آخر مستجدات برنامح التنمية المحلية فى الصعيد.

وشددت الوزارة فى بيان اليوم على متابعة الرئيس السيسى المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذى يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يرسل تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار البرنامج إلى الرئيس.

ويأتى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، بتمويل جزئى من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

وأشادت الوزارة بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج، الذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى، لافتاً إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين فى ورش عمل سيتم تعميمها على باقى المحافطات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج.