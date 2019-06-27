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التنمية المحلية: دفعة جديدة من قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد بقيمة 132 مليون دولار

الخميس، 27 يونيو 2019 03:19 م
التنمية المحلية: دفعة جديدة من قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد بقيمة 132 مليون دولار الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج تنمية الصعيد
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة البنك الدولى على إعطاء مبلغ 132 مليون دولار كدفعة جديدة من قيمة القرض المخصص لبرنامج تنمية الصعيد، والممول جزئياً من البنك بـ500 مليون دولار.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى، مدير البرنامج، فى بيان للوزارة اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروع بمحافظتى سوهاج وقنا، ضمن المرحلة الأولى للبرنامج، الذى تساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 457 مليون دولار، وذلك بعد إنهاء إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات.

وقال الهلباوى:"برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولى"، لافتاً إلى أن القرض مشروط بمعنى أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التى يراجعها البنك الدولى عبر كل البعثات التى تزور القاهرة.

وأشار مدير برنامج تنمية الصعيد، إلى ما تحقق فى إطار البرنامج من إنجازات وإصلاحات مؤسسية فى منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمبانى حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المبانى بنسبة 76% فى حى شرق سوهاج و63% في نجع حمادى بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ فى كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى فى 5 مراكز فى محافظة قنا و5 مراكز فى محافظة سوهاج.


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تنميه الصعيد

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هيئه تنميه الصعيد

البنك الدولى

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