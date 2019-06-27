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التموين: محاسبة أى موظف يقصر فى أداء الخدمات للمواطنين بمكاتب الوزارة

الخميس، 27 يونيو 2019 12:04 ص
التموين: محاسبة أى موظف يقصر فى أداء الخدمات للمواطنين بمكاتب الوزارة مكتب تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات فى كافة المحافظات بتكثيف عمليات المتابعة على المكاتب التموينية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومحاسبة أى موظف يثبت تقصيره فى أداء الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستلام طلبات المواطنين الخاصة باستخراج بدل التالف أو الفاقد، وكذلك استخراج بطاقات التموين الجيدة وفقا للقواعد والشروط.
 

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية من فتح ملف مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، بعد عدة سنوات من الإهمال وتراجع مستوى الخدمات المقدمة فى هذه المكاتب نتيجة عدم تطوير البنية التحتية، أو تأهيل العاملين لمواكبة التطورات حتى استطاعت الوزارة فى تطوير الكثير من مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات.


التموين

مكاتب التموين

الموظقين بماكتب التموين

بطاقات بدل التالف والفاقد

السلع الغذائية

الدعم

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