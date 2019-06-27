التدخين يقتل 6 ملايين شخص سنويا فى العالم.. تعرف على أهم أضراره

كتبت أمل علام

قالت صحيفة boldsky الهندية ، إن التبغ يقتل حوالى 6 ملايين شخص في العالم كل عام، وفقًا للمسح الوطنى لصحة الأسرة (NFHS-3) ، الذي أجرى في الفترة 2005-2006، فإن استخدام التبغ أكثر انتشارًا بين الرجال والأميين والفقراء.

وقالت الصحيفة ، إن التدخين يجعل الشخص عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، لمنظمة الصحة العالمية 2018، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة، حيث تسبب منتجات التبغ 28.1 % من جميع الوفيات، وكذلك الوفاة المبكرة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يسبب التدخين المزيد من الوفيات مقارنة بالظروف الصحية الأخرى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، وتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، وتعاطي الكحول، والحوادث.



التدخين له اضرار عديدة

الأضرار الناجمة عن التدخين ..

1. يؤثر على النشاط الجنسي والجهاز التناسلي..

يعمل النيكوتين الموجود في السجائر على تعطيل تدفق الدم إلى المناطق التناسلية لدى كل من الرجال والنساء، مما يقلل من الأداء الجنسي، ويسبب العجز الجنسي، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن التدخين يلحق الضرر بالجهاز التناسلي للمرأة مما يزيد من فرص الإجهاض، والرضع الذين يعانون من الشفة، أو الفم المشقوق، والمبتسرين.

2. يسبب أمراض القلب..

التدخين يدمر قلبك والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وفقا لدراسة، فإن تدخين التبغ هو السبب الرئيسي لأمراض القلب التاجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية، التدخين يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضا وتلف الرئتين..





3 أضرار للتدخين على الرئة

أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، التهاب الشعب الهوائية المزمن، انتفاخ الرئة شائع بين المدخنين، التدخين يسبب أيضا سرطان الرئة في كل من الرجال والنساء، كما أنه يزيد من معدل الالتهاب الرئوي والربو.

4. يؤثر على الجهاز العصبي المركزي..

النيتروسامين كيتون المشتقة من النيكوتين (NNK) هو مركب كيميائي شائع في التبغ، وهو مادة مسببة للسرطان، والتي تصبح مادة مسرطنة بعد أن يتم تغييرها عن طريق عملية التمثيل الغذائي في الجسم، يثير هذا المركب استجابة مبالغ فيها من خلايا المناعة في المخ، والتي تعمل عن طريق مهاجمة الخلايا التالفة، ومع ذلك ، عند استفزازها ،تقوم بمهاجمة الخلايا السليمة، مما يؤدي إلى اكتئاب عصبي شديد.

5. يؤدى للسرطان..

التدخين يزيد من خطر أنواع مختلفة من السرطانات، مثل الكبد، والفم، والبلعوم، والحنجرة، والكلى، وعنق الرحم، والمريء، والبنكرياس، والمعدة، والمثانة، والقولون، المستقيم، وسرطان الدم النخاعي، كما يزيد من سرطان الجلد.

6. يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى..

التدخين له تأثير سلبي على مستويات الأنسولين، مما يجعله أكثر عرضة لتطوير مقاومة الأنسولين ويعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.



اعرف اضراره علشان تتجنبه

7. يسبب ضعف الانتصاب..

يؤدي النيكوتين الموجود في التدخين إلى تعطيل تدفق الدم في المناطق التناسلية للرجال، مما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية التي تسبب ضعف الانتصاب.



اعرف مخاطره

8. فقدان الشهية..

التدخين يقلل من جوعك عن طريق تقليل شعورك الذوق. هذا يجعلك أقل عرضة لتناول الطعام ويؤدي إلى عادات الأكل السيئة. 9. يسبب الشيخوخة المبكرة تقيد مواد النيكوتين الموجودة في السيجارة تدفق دم الوجه الذي لا يسمح للجلد بالحصول على ما يكفي من التغذية ، مما يتسبب في جفاف الجلد والشيخوخة المبكرة

تشمل المخاطر الصحية الأخرى للتدخين، انقطاع الطمث المبكر، وضعف البصر، ضعف صحة الفم ، ضعف الجهاز المناعي، العقم ، تجلط الدم.