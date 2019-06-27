"التخطيط والتنمية المحلية" يستعرضان موقف قرض المشروعات التنموية بقنا وسوهاج

كتبت- هبة حسام

التخطيط: تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في محافظات صعيد مصر

ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم

التنمية المحلية: الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات

محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية

التقت وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.

كما شارك في اللقاء أيضاً كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التى مر بها البرنامج الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.

وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء، أكد النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف الشريف: نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعاً في مركب واحد، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج.

وقدم وكيل أول مجلس النواب الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعم هذا البرنامج القومي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

كما قدم الشريف الشكر لوزارتي التنمية المحلية والتخطيط للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، وكذا جهود فريق تنفيذ البرنامج.

ومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات.

واستعرضت الوزارة أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر2016، وتحويل الدفعة الأولي من البنك بقيمة 125 مليون دولار في يونيو 2017، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلاً من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير 2018، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء - بإعتبار بداية البرنامج من يناير 2018 ، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل 2018، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولي للمحافظتين في أغسطس 2018، إلي أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من "غير مرضي" إلي "مرضي إلي حد ما " .

وأكدت الوزارة أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين علي المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين، وأشادت الوزارة بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية .

وشددت وزارة التنمية المحلية على متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذى يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار البرنامج إلى الرئيس .

وأشادت الوزارة بما شهدته محافظتى قنا وسوهاج فى إطار البرنامج والذى يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولي، لافتة إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.

وشددت وزارة التنمية المحلية علي أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.

وأضافت الوزارة أن جلسات التشاور التى تم عقدها فى إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقى المحافطات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلي في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج .

وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للإستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة .

وشددت وزارة التنمية المحلية على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين، وقالت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل فى عملية التخطيط المحلى، لافتة إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية فى عملية التخطيط.

وخلال الاجتماع قالت وزارة التخطيط إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول علي قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، والغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.

وأكدت الوزارة أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مره يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلي ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.

وتابعت التخطيط أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%؜ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من13.8 مليار جنيه إلي 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وأكدت التخطيط أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت التخطيط إلى قيام السادة وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمالا لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الالكتروني للمحافظة.

وأشارت التخطيط إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج كافة تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، وأشار الهلباوي إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات التى تم الإنتهاء منها أو الجارى تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروع بالمحافظتين .

واستعرض الهلباوي نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية علي أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها وتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروعا من إجمالى 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة ( 38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج ) .

وأوضح مدير البرنامج أنه على صعيد المكون المحلى فقد تم الإنتهاء من 419 مشروع من المشروعات المدرجة فى خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجارى الإنتهاء من 51 مشروع بالمحافظتين.

وأكد الهلباوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولي، لافتاً إلي أن القرض مشروط بمعني أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التي يراجعها البنك الدولي عبر كافة البعثات التي تزور القاهرة بالاضافة الي فريق البنك بالقاهرة.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلي ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ في كلا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.

وأعلن الهلباوي أن مسئولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق علي بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بحوالي 132 مليون دولار.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن معدل تنفيذ كافة المشروعات الموجودة في المرحلة الاولي يتم وفق الخطط التي تم وضعها، وأشار الهجان إلي أن البرنامج سيحدث نقلة كبيرة في حياة مواطني قنا وسيساعد في توفير فرص عمل للمواطنين .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج أن كافة المشروعات الجاري تنفيذها أو التي نفذت بمراكز ومدن وقري المحافظة تمت بمعرفة المحافظة ويقوم بالمرور عليها، مشيراً الي وجود لجان تفتيش تقوم بالمرور علي المشروعات من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومجلس الوزراء بالاضافة الي بعثات البنك الدولي.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا ممثل البنك الدولى بالجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية فى دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى علي أرض المحافظتين.

وأشار الدكتور محمد ندا إلى البرنامج شهد فترات من التعثر خلال الشهور الأولي له، إلي أن حدث تحول كبير بعد تشكيل لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء وإدارة البرنامج بوزارة التنمية المحلية، حيث تم عقد اجتماعات مستمرة لتذليل كافة المشاكل والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج وتطوير أسلوب التخطيط المحلي وخلق فرص عمل بقنا وسوهاج .

وأضاف ندا: الآن نحن علي الطريق الصحيح للبرنامج، وسيتم اجراء تقييم شامل في شهر أكتوبر القادم.

وأكد ندا أهمية إستمرار تحويل المبالغ المالية فى مواعيدها المحددة وبشكل دورى لضمان إستكمال تمويل المشروعات المتفق عليها والجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة.

وشدد الدكتور محمد ندا علي أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة بدعم مكون التنمية الصناعية والقدرات التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية وتوفير نصيب التنمية الصناعية فى المكون المحلى.

وأشاد ندا بدور أعضاء مجلس النواب الرقابي فيما يخص تنفيذ البرنامج من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية والمسائلة والشفافية.

كما عرض الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير المناطق الصناعية وتحديث منظومة الإدارة وخطة العمل المستهدفة لتنفيذ التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، كما أكد علي وجود معايير محددة لاختيار المشروعات التي يتم تمويلها من قرض البنك الدولي والمكون المحلي.

وخلال اللقاء عرض أعضاء مجلس النواب بقنا وسوهاج مجموعة من المقترحات التي يرغبون في تنفيذها خلال المرحلة القادمة للبرنامج ومنها بحث خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في خطة الثلاث سنوات القادمة، كما طالبوا بزيادة معدلات تنفيذ إقامة التكتلات الاقتصادية علي أرض المحافظتين.

ومن جانبه طالب المهندس أحمد السجيني بتجميع كافة مقترحات النواب فيما يخص اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها علي أرض المحافظتين خلال الفترة المقبلة للتباحث بشأنها والموافقة عليها خاصة وأن الخطة الخاصة بمشروعات الثلاث سنوات القادمة لم تعتمد بعد.

ومن جانبه أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية أهمية التواصل المستمر بين المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع جميع نواب محافظتي قنا وسوهاج ليكونوا علي درايه وعلم بما يتم تنفيذه من مشروعات علي ارض الواقع، وشدد الحسيني أهمية دور إقناع أعضاء البرلمان بالمحافظتين بالمشروعات التي يتم اختيارها لارتباطهم المباشر مع المواطنين في دورائهم، وأشاد الحسيني بالجهود والمتابعة التي قام بها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية لتجهيز المحافظات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بما ساعد في إظهار صورة حضارية لمصر أمام للعالم، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في حل مشاكل النواب في المحافظات خلال القترة الماضية والتنسيق والتواصل المستمر مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية التطورات المؤسسية التي حدثت في إطار البرنامج علي مستوي منظومة التخطيط والمشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين في عملية التخطيط والتنفيذ للمشروعات وبناء القدرات في المحافظتين، وكذا أهمية استمرار ذلك لارتباطه بمؤشرات الصرف المالي المتعلقة بالقرض واستدامة الجهود التنموية .

كما تم الاتفاق علي عقد مجموعة من الجلسات بين محافظي قنا وسوهاج مع أعضاء مجلس النواب في المحافظتين ومدير البرنامج ومدير الوحدات التنفيذية للمشروع لاستعراض ومراجعة المسودات النهائية وخطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في الثلاث سنوات القادمة والخطط الاستثمارية علي أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات التي يطالب بها البنك الدولي في عملية اختيار المشروعات والتأكيد من أنها تلبي احتياجات المواطنين وتتوافق مع رؤية النواب باعتبارهم ممثلي الشعب.

كما تم الاتفاق أيضاً علي دورية التواصل بين آليات البرنامج والنواب وأعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لعرض أهم التطورات علي أرض الواقع في تنفيذ المشروعات، كما تم الاتفاق علي الاهتمام بمشروعات التكتلات الاقتصادية والتنافسية ومشروعات الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وإعطاء دفعة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.