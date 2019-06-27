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"التأمين الصحى" ببنها: اجراء 50 عملية جراحية للأطفال بمناسبه 30 يونيو مجانا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:46 م
"التأمين الصحى" ببنها: اجراء 50 عملية جراحية للأطفال بمناسبه 30 يونيو مجانا مستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى
القليوبية نيفين طه

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أعلنت إدارة مستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى إجراء 50 عملية جراحية متنوعة "حالات اليوم الواحد" بالمجان دفعة واحدة  لأطفال محجوزين بالمستشقى على قوائم المتابعة والانتظار،وذلك يوم 30 يونيو الجارى وذلك تحت إشراف  الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور  جمال حجاج مدير فرع القليوبية.
 
وأوضح بيان صادر عن المستشفى اليوم الخميس أن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى من حيث نوعية الحدث وعدد العمليات وذلك بهدف تخفيف قوائم الانتظار فى مجال جراحات الأطفال ورفع العبء عن كاهل  المواطنين حيث إن العمليات مكلفة  فى هذا التخصص الدقيق وتم اختيار اليوم كونه إجازة رسمية بمناسبة 30 يونيو ما يسمح بتواجد أسر الحالات وطاقم الأطباء.
 
 
 

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