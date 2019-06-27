البيت الأبيض: عقد اجتماع ترامب وشى صباح السبت فى أوساكا

رويترز

قال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيجرى محادثات تجارية مرتقبة مع نظيره الصينى شى جين بينج فى أوساكا باليابان فى الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش) صباح يوم السبت.

يهدف الاجتماع الثنائى لمنع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات سلع استهلاكية وغيرها من الصين. ومن المرجح أن يكون الحدث الأكثر متابعة خلال قمة مجموعة العشرين التى تستضيفها اليابان.

وقال المتحدث هوجان جيدلى للصحفيين المسافرين برفقة ترامب إن الرئيس، المعروف بميله لإبرام الاتفاقات الثنائية بدلا من المناقشات متعددة الأطراف، سيعقد تسعة اجتماعات ثنائية خلال زيارته لليابان بما في ذلك الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثانية بعد ظهر غد الجمعة