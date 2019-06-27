البرازيل تفتح سوقا جديدة أمام صادرات الثوم المصرية

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، موافقة سلطات الحجر الزراعى البرازيلى على فتح سوق جديد أمام صادرات الثوم لمصرية لأول مرة إلى أسواقها، وأكد: أنه سيتم التصدير بداية من غدا طبقا للشروط الدولية المتبعة.

وقال رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ إبلاغ سطات الحجر الزراعى البرازيلى نظيرة المصرى بالموافقة مساء أمس على فتح أسواقها أمام صادرات الثوم المصرية، تم ارسال منشور إلى جميع إدارات ومفتشى الحجر بالقرار لاتباع الاشتراطات الخاصة بتصدير الثوم إلى البرازيل.

وأضاف "العطار"، أن جميع صادرات المنتجات الزراعية سوء الخضر والفاكهة تخضع لجميع الإجراءات والشروط الحجرية، وتطبق عليها منظومة الصادرات الجديدة لجميع دول العالم حفاظا على سمعة مصر الزراعية وزيادة الإنتاج، وتابع: أنه سلطات الحجر الزراعى تواصل فتح أسواق جديد بمختلف دول العالم أمام الصادرات الزراعية المصرية.