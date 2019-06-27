الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين مصر وإندونيسيا برئاسة وزيرى الخارجية

كتب : أحمد جمعة

عقدت اجتماعات الجولة السادسة لآلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في مصر وإندونيسيا اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري السفير الدكتور هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، وترأس الجانب الإندونيسي السفير "ديسرا بركايا" مدير عام إدارة آسيا باسيفيك وأفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية.

وسبق المشاورات عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين الجانبين، تضمن استعراض نتائج لقاءات ممثلي عدد من الوزارات الإندونيسية ونظرائهم من مصر، وذلك للتفاوض حول مذكرات التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.

واتفق الطرفان على الصيغة النهائية الخاصة بإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية الدولتين. كما أكد الجانب الإندونيسي تأييده لطلب مصر الحصول على وضعية شريك قطاعي مع رابطة الآسيان. ويذكر أن مصر كانت قد انضمت لمعاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة عام 2016.

وتناولت المشاورات عددا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية، بما فيها التجارة والاستثمار والبحث العلمي والتكولوجيا والتدريب والتعليم، إضافة إلى التعاون الثقافي خاصة مع الأزهر الشريف، فضلا عن تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.