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الاتحاد الأفريقى: صندوق لتعويض ضحايا جرائم الرئيس التشادى السابق حبرى

الخميس، 27 يونيو 2019 11:49 ص
الاتحاد الأفريقى: صندوق لتعويض ضحايا جرائم الرئيس التشادى السابق حبرى حسين حبرى الرئيس التشادى السابق
أديس أبابا أ ش أ

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تبدأ السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، اليوم الخميس زيارة إلى إنجامينا حيث ستبحث مع مسئولين من الحكومة التشادية توقيع اتفاق خاص بصندوق تعويض ضحايا جرائم الرئيس التشادى السابق حسين حبرى .

ومن ناحية أخرى.. استقبلت نجم قبيل توجهها إلى انجامينا بمكتبها فى أديس أبابا ،السفير فافرى كامارا سفير مالى فى إثيوبيا ورئيس بعثتها فى الاتحاد الأفريقى ،وشهدت مراسم تصديقه على النظام الأساسى للمركز الأفريقى لتطوير المعادن ،وإيداعه وثائق التصديق.

ويساعد المركز الأفريقى لتطوير المعادن فى تنفيذ رؤية التعدين الإفريقية التى تهدف إلى ضمان أن قطاع الاستخراج يمكن أن يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جميع أنحاء القارة.

وسيساعد المركز الجديد -الذى يقام تحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقى وبنك التنمية الأفريقي- فى تنفيذ "رؤية التعدين الأفريقية" ، التى تهدف إلى ضمان قدرة الموارد المعدنية لأفريقيا على دعم النمو الاقتصادى والتنمية ،سوف تترجم هذه الرؤية إلى حلول عملية للحد من الفقر وإشراك الناس فى التنمية.

وكانت القمة ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى موريتانيا فى الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو 2018 قد قررت إستضافة غينيا مقر المركز الأفريقى لتطوير المعادن الذى تأسس فى عام 2013 ، وهو مؤسسة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقى تنفذ رؤية التعدين الإفريقية والتى تم تطويرها فى عام 2009 من أجل "استغلال شفاف وعادل ومثالى للموارد المعدنية لدعم النمو المستدام واسع النطاق والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" 2050.

 


الاتحاد الأفريقى

صندوق تعويضات

تشاد

حسين حبري

أخبار تشاد

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