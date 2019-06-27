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الإنقاذ النهري بالقليوبية ينتشل جثتين بالرياح التوفيقي طريق بنها - كفر شكر

الخميس، 27 يونيو 2019 12:01 ص
الإنقاذ النهري بالقليوبية ينتشل جثتين بالرياح التوفيقي طريق بنها - كفر شكر غرق شخص
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية، من انتشال جثتين لعاملين غرقا في الرياح التوفيقي على طريق "بنها – كفر شكر"، أثناء نزولها للاستحمام أمس من شدة الحر، فجرفهما التيار لعدم إجادتهما للسباحة وغرقا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجهما ونقلهما إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.
 
كان اللواء رضا طبلية مديرالأمن، تلقى بلاغا من الأهالي بغرق عاملين في مياه الرياح التوفيقي، أثناء نزولهما للاستحمام من شدة الحر، وتم نقلهما إلى مستشفى بنها العام وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتبين أن العاملين هما "محمد س س" 30 عاما، و"عادل م ع" 27 عاما، من منطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
 
 
 

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