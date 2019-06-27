سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات توقع اتفاق تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

الخميس، 27 يونيو 2019 12:48 م
الإمارات توقع اتفاق تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وزير التعليم الإماراتى ومدير عام "آيرينا"
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتفاقيةمع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) للتعاون في تضمينمواضيع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في النظام التعليمي للدولة ووقع مذكرة التفاهم حسين ابراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتى؛ وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا"، ضمن إطار الاجتماع السابع عشر لمجلس الوكالةالمنعقد في أبوظبي.

 

وتحدد الاتفاقية آفاق التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرات تدريبية حول أشكال الطاقة منخفضة الكربون ضمن منظومة التعليم الاتحادي. ويهدف هذا التعاون إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في دولة الإمارات وباقي أرجاء العالم، وتحديداً  (طاقة نظيفة بأسعار معقولة) و(العمل المناخي).

 

وقال حسين الحمادي: "نحن سعداء بعقد هذه الشراكة مع ’آيرينا‘ التي ترسم خارطة الطريق لإدماج التنمية المستدامة في أنظمة التعليم الوطنية في جميع أنحاء العالم مشيراً إلى أن هذه المذكرة تدعم أجندة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2030 في مجال التنمية المستدامة".

 

وأكد أن "المذكرة تعكس اهتمام الطرفين في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وأن هذه الشراكة مع ’آيرينا‘ تأتي لتوثيق هذا المفهوم ونشره وجعله جزءا من المنظومة التعليمية، وتكريس أفضل الممارسات التربوية في هذا المجال بما يحقق أجندة الدولة ومستهدفاتها المستقبلية، وأن وزارة التربية حرصت على بناء منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة تسهم في تنمية الجوانب المعرفية للطالب في مختلف المجالات، ولا شك أن الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من أحد أهم المجالات".

 

ومن جانبه قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا": "من الضروري أن يشارك النشء الجديد في مساعي التنمية المستدامة والعمل المناخيوقد أبدت دولة الإمارات التزامها بلعب دور رائد في التحول العالمي لقطاع الطاقة، وتبني نموذج فعال للتنمية المستدامةونسعى من خلال تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم إلى إلهام جيل الشباب لدعم أجندة أعمالنا، وتطوير نموذج للتعاون يمكن تبنيه في جميع بلدان العالم".

 

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: "تشكل تنمية الشباب أولوية قصوى لقيادتنا الحكيمةانطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الشباب يعني الاستثمار في المستقبل. ويبشر تعاوننا مع ’آيرينا‘ بشراكة واعدة، حيث أن تدريسمواضيع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في مناهجنا التعليمية لايمكّننا فقط من استثمار إمكانات العقول الشابة وإعدادهم للحفاظ على البيئة، بل يحفز كذلك اهتمامهم للانخراط في المهن المرتبطة بهذا القطاع".

 

وتعتبر الطاقة المتجددة حلاً أساسياً للحد من التغير المناخي وتمكين الجميع من الحصول على الطاقة، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 بما في ذلك الصحة الجيدة والرفاه (الهدف الثالث)، والتعليم الجيد (الهدف الرابع)، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام (الهدف الثامن.

 

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم؛ والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة. 

 

التعليم الاماراتية

التنمية المستدامة

هيئة الطاقة

مذكرة تعاون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة