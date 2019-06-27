الإمارات تدين تفجيرات إرهابية استهدفت وسط العاصمة تونس

أبوظبى أ ش أ

أدانت الإمارات العربية المتحدة سلسلة التفجيرات الإرهابية التى استهدفت دورية أمنية ومقرا أمنيا ، اليوم الخميس ، فى أهم الشوارع الحيوية بوسط العاصمة تونس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان أوردته وكالة أنباء الأمارات "وام" فى بيان لها عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين و عرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسى فى مواجهة العنف.. داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التى تهدد أمن و استقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها، وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.