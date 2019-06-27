الأوقاف: نستكمل 1000 مدرسة قرآنية خلال أيام.. وانطلاقة نحو تحصين النشء

كتب – إسماعيل رفعت

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستستكمل ألف مدرسة قرآنية خلال أيام بافتتاح 10 مساجد جدد، وذلك لتوفير انطلاقة وسطية نحو تحصين النشء والحفاظ على الأطفال من محاولات المتشددين بافتتاح كتاتيب وحلقات تحفيظ قرآن لهم لا توافق المنهج الوسطى، مضيفة أن المدرسة القرآنية هى الكتاتيب العصرية الرسمية والمضمونة فى توجهها.



وقال الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن، أنه سيجرى اعتماد قرار بافتتاح 10 مدارس قرآنية جدد لخدمة كتاب الله بالمساجد يعمل بها دعاة وواعظات وسطيون من خلال منظومة شئون القرآن لضمان عمل منظم ووسطى.



وأضاف العيسوى، لـ"اليوم السابع، أن الوزارة تضاعف عملها وخطتها نحو توفير الخدمات الدينية فى كل شبر من أرض مصر، حيث تبحث زيادة عدد المدارس القرآنية لتوفير بيئة آمنة وخدمة مجانية لكل طفل فى كافة المحافظات، مضيفًا أن المدارس القرآنية يعمل بها دعاة معظمهم حاصلون على درجة الدكتوراه من الأزهر الشريف لتقديم الحفظ والفهم السوى لكتاب الله.



وشدد العيسوى، نراهن على علمائنا فى تقديم النافع لأبنائنا فى كل مكان ومستمرون فى خدمة كتاب الله، مضيفًا أن اختبارات اختيار مدرسى المدارس القرآنية ومحفظوها مستمرة على مدار العام ليتم افتتاح مدارس جدد وتعيين علماء جدد، لافتًا إلى أن هذه المدارس توجد بالمساجد الجامعة وتعمل على فترتين فى مكان مفتوح ومكشوف ليتابع الأهالى أبناءهم مع وجود إمامين لكل مدرسة.