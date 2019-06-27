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"الأمراض غير السارية والوقاية منها.. ندوة بمركز بحوث الشرطة

الخميس، 27 يونيو 2019 03:49 م
"الأمراض غير السارية والوقاية منها.. ندوة بمركز بحوث الشرطة أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقدت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ندوة تثقيفية بعنوان "الأمراض غير السارية والوقاية منها"، بمشاركة عدد من أبرز الأطباء الإستشاريين ونخبة من الأطباء والأخصائيين العاملين بمستشفيات قطاع الخدمات الطبية.

وتضمنت الندوة التى إنعقدت بمقر مركز بحوث الشرطة محاضرات موجهة للعاملين فى مختلف التخصصات الإدارية والتنفيذية لتوعيتهم بمخاطر الأمراض غير السارية على رأسها أمراض الضغط والسكر التى لا يشعر بها المريض إلا فى مرحلة متأخرة .

وتناولت الندوة أهمية التعاون بين أكاديمية الشرطة وقطاع الخدمات الطبية من أجل نشر ثقافة الوقاية من الأمراض لما لذلك من أثر مباشر على الإرتقاء بمعدلات الأداء وتمكن العنصر البشرى من القيام بالأعباء المنوطة به، والدور الذى تضطلع به مستشفيات الشرطة فى تقديم الرعاية الطبية لكافة العاملين بالوزارة ،وإرتباط ذلك بإرتفاع معدلات الآداء بكافة قطاعات الوزارة،و التطور الذى شهدته مستشفيات القطاع وتوجيهات وزير الداخلية الدائمة بتقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء جهاز الشرطة وإتاحة إمكانات قطاع الخدمات الطبية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

 


الأمراض غير السارية

تجنب الأمراض غير السارية

اكاديمية الشرطة

ندوة اكاديمية الشرطة

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