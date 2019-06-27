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الأرصاد: انكسار بحرارة الجو 3 درجات يبدأ غدا لمدة 72 ساعة مقبلة

الخميس، 27 يونيو 2019 12:07 م
الأرصاد: انكسار بحرارة الجو 3 درجات يبدأ غدا لمدة 72 ساعة مقبلة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس هو ذروة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد فى ظل استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة اليوم وتصل فى جنوب البلاد إلى 47 درجة ، لافتا إلى استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة وهو ما يزيد الاحساس بحرارة الجو .

وطمأن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بانكسار الموجة الحارة وانخفاض فى درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة طقس الويك إند بمعدل 3 درجات حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالعاصمة 37 درجة ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يستمر على مدار ال 72 ساعة المقبلة .

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر اليوم من أشعة الشمس ، وعدم التعرض المباشر للشمس وأشعتها لفترات طويلة، والاكثار من شرب العصائر والمياه الغازية.


 


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