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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 27 يونيو 2019 10:47 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحا 4.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2627.32 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 40.1 مليون سهم محققة ما قيمته 61.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 916 صفقة ل30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، تلاه قطاعى التأمين والبنوك بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.96%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.99%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.10%.

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