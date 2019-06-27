الرئيسية حوادث احتجاز متهمة بـ"خلية الأمل" لحين ورود تحريات الأمن الوطنى الخميس، 27 يونيو 2019 09:00 م أرشيفية كتب أحمد حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز مودة العقباوى بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والانضمام لخلية الأمل، وعرضها غداً مع تحريات الأمن الوطنى. ووجهت النيابة، للمتهمة "موده العقباوى"، الانضمام لجماعة محظورة، لتعطيل العمل بالدستور، كما وجهت النيابة للمتهمة حيازة منشورات تحريضية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. نيابة امن الدولة نيابة القاهرة الجديدة خلية الأمل حبس الانضمام لجماعة ارهابية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة التحقيق مع ابنة متهم فى "خلية الأمل" بتهمة الانضمام لجماعة محظورة الخميس، 27 يونيو 2019 08:34 م حبس متهمة جديدة 15 يوما احتياطيا فى قضية "خلية الأمل" الخميس، 27 يونيو 2019 04:37 م تعرف على الموقف القانونى للمتهمين ب"خلية الأمل" الخميس، 27 يونيو 2019 11:54 ص 7 يوليو نظر تجديد حبس زياد العليمى ومدير مكتب طنطاوى و9 متهمين بخلية الأمل الخميس، 27 يونيو 2019 11:12 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن" نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019 رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030 "تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة المزيد من Trending Plus
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