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إيطاليا ستعيد 6 آلاف مهاجر غير نظامى إلى بلدانهم هذا العام

الخميس، 27 يونيو 2019 02:20 م
إيطاليا ستعيد 6 آلاف مهاجر غير نظامى إلى بلدانهم هذا العام افواج المهاجرين
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "جروبو برونبينسا" الإسبانية إن إيطاليا ستعيد 6 آلاف مهاجر إلى أوطانهم بنهاية عام 2019، وأعلن مسئول حقوقى إيطالى أن سلطات بلاده أعادت فى النصف الأول من عام 2019 ، 2839 أجنبيًا.

وأضاف ضامن حقوق المساجين، ماورو بالما، أمام مجلس النواب، متسائلاً "هناك  من يقول إنه يتعين طرد 500 ألف مهاجر غير نظامى، وهذا من المستحيل أن يحدث".

ووصف المسئول الايطالى بعض مراكز الاعادة للمهاجرين غير النظاميين فى مدن روما، تورينو، بارى، كالتانيسيتا وبرينديزى بأنها "غير لائقة"، وقال إنه تم فقط إبعاد 39%، منوها بأن ذلك يطرح تساؤلات بشأن شرعية الحرمان من الحرية للأشخاص الباقين فى هذه المراكز".

وكان نائب رئيس الوزراء الايطالى، لويجى دى مايو، قد وصف النسحة الثانية من المرسوم الامنى الذى أقرته الحكومة مؤخرا بأنه "نقطة إنطلاق"،  معرباً عن "الامل بأن يعمل البرلمان، عند إقراره، على تعزيز تدابير إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم".

وقال فى مؤتمر صحفى "نحن نتحدث عن مئات الآلاف من الأشخاص  مجهولى الهوية يتنقلون بحرية فى إيطاليا". وأضاف "فى ضوء الاحداث الأمنية الاخيرة، يجب معالجة هذه المسألة بجدية ووفق وقت محدد، يوجد أكثر من 500 ألف مهاجر غير  نظامى فى إيطاليا، يتعين العمل على المستوى الدولىى فى هذا المجال وسوف نقوم بذلك كفريق  واحد".

 

 

ايطاليا

المهاجرين

الهجرة

روما

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