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إسبانيا تواجه أطول موجة حر منذ عام 1975 ودرجات الحرارة تصل إلى 45

الخميس، 27 يونيو 2019 12:33 م
إسبانيا تواجه أطول موجة حر منذ عام 1975 ودرجات الحرارة تصل إلى 45
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن إسبانيا تواجه أطول موجة حر منذ عام 1975، تستمر 26 يوما ، والتى تصل ذروتها فى 7 يوليو حيث ستصل درجة الحرارة إلى 44.5 درجة ، خاصة فى مدينة سرقسطة.

بدأت الموجة الأولى من الحرارة هذا الصيف هذا الأربعاء ، ووفقًا لهيئة الارصاد الجوية ، فإن درجة الحرارة تصل الآن إلى 43 درجة، وهى الأشبه بعام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أنه هناك مخاوف من سقوط عدد من الوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن فى فرنسا توفى حتى الآن ثلاثة أشخاص بسبب موجة الحر الشديدة.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا مرت فى السنوات الأخيرة بموجات حر، والتى كانت أحداها فى 2012، واستمرت اربعة ايام فقط ، وفى عام 2017 وصلت درجة الحرارة إلى 41.1 درجة  واستمرت 25 يوما ، وفى عام 2003 أدت موجة الحر إلى وفاة الآلاف من الناس فى جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى أراجون، فى الفترة بين 2000 إلى 2009 كانت هناك 960 حالة وفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

 

اسبانيا

درجة الحرارة

اوروبا

موجة حر

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