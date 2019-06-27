إخلاء سبيل شاب ادعى إنقاذ فتاة من الخطف طمعا فى " التريند" بالأسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قرر المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم، إخلاء سبيل المدعو "محمد.س"، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة إدعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وصورها واختلق قصة غير حقيقة.

وكان قد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل أشقاء الفتاه فى قسم شرطة الجمرك، رقم 1969 لسنة 2019 ادارى الجمرك، بقسم شركة الجمرك ضد م. س، لنشر القصة المفبركة على السويشال ميديا، بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته، وتم إحالة البلاغ للنيابة التى استمعت إلى أقوالهم واقول الشخص الذى فبرك القصة.

يذكر أن نشر أحد الأشخاص بالإسكندرية قصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه لاحظ فتاه مغيبة عن الوعى ومخدرة على موتسيكل، بين شابين وقام بايقافهم بالتعاون مع أمين شرطة، وانقاذ الفتاه المخطوفة، ونالت إعجاب وانتشار كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعى.

وفى نفس السياق نشر الشابين فيديو أكدوا فيه أن الفتاه هى شقيقتهم، وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة، وليس كما أدعى الشاب وقاموا بتحرير محضر بواقعة التشهير.