سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 10:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل شاب ادعى إنقاذ فتاة من الخطف طمعا فى " التريند" بالأسكندرية

الخميس، 27 يونيو 2019 09:48 م
إخلاء سبيل شاب ادعى إنقاذ فتاة من الخطف طمعا فى " التريند" بالأسكندرية هوس الفيس بوك يجعل كثيرون يختلقون اأكاذيب
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر المستشار حسام حسن، رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم، إخلاء سبيل المدعو "محمد.س"، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة إدعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وصورها واختلق قصة غير حقيقة.
 
وكان قد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل أشقاء الفتاه فى قسم شرطة الجمرك، رقم 1969 لسنة 2019 ادارى الجمرك، بقسم شركة الجمرك ضد م. س، لنشر القصة المفبركة على السويشال ميديا، بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته، وتم إحالة البلاغ للنيابة التى استمعت إلى أقوالهم واقول الشخص الذى فبرك القصة.
 
يذكر أن نشر أحد الأشخاص بالإسكندرية قصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه لاحظ فتاه مغيبة عن الوعى ومخدرة على موتسيكل، بين شابين وقام بايقافهم بالتعاون مع أمين شرطة، وانقاذ الفتاه المخطوفة، ونالت إعجاب وانتشار كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعى.
 
وفى نفس السياق نشر الشابين فيديو أكدوا فيه أن الفتاه هى شقيقتهم، وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة، وليس كما أدعى الشاب وقاموا بتحرير محضر بواقعة التشهير.
 

الاسكندريه

خطف فتاه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

تشهير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة