إحالة 3 متهمين بالشروع فى قتل أخر بالقطامية للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بالشروع فى قتل أخر بمنطقة القطامية، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6357لسنة 2019، أن المتهمين "سالم. م"، و"أشرف .س"،، و"حماده. ص "، اعترفوا بشروعهم في قتل المجني عليه "فاروق. ع"، عاطل، لخلافات مادية نشبت بينهم على ثمن بيع سيارة.

وكانت بداية الواقعة بورود إخطارا لقسم شرطة القطامية، يفيد بقيام 3 عاطلين بالتعدي بسلاح أبيض علي آخر لخلافات مادية، بينهم علي ثمن بيع سيارة، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.