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أمير الكويت للرئيس السيسى: نؤيد خطوات مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الخميس، 27 يونيو 2019 12:07 م
أمير الكويت للرئيس السيسى: نؤيد خطوات مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت /أ ش أ/

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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمالى سيناء، مشددا على مساندة الكويت وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس ، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أعرب خلالها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابى الشنيع، الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ، وزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر الشقيقة.

وأكد أمير الكويت مجددا، موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


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مصر

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