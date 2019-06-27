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أردوغان: ترامب قد يزور تركيا فى يوليو

الخميس، 27 يونيو 2019 08:24 ص
أردوغان: ترامب قد يزور تركيا فى يوليو أردوغان
رويترز

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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مقابلة أجريت معه فى اليابان حيث سيشارك فى قمة مجموعة العشرين إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يزور تركيا فى يوليو. ومن المتوقع أن يلتقى أردوغان مع نظيره الأمريكى خلال القمة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا- البلدان العضوان فى حلف شمال الأطلسى- بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخى إس-400 من روسيا. وقد تواجه تركيا عقوبات بموجب قانون أمريكى ويحتمل أن تفقد شراكتها فى برنامج مقاتلات إف-35 ولا تتمكن من الحصول على تلك المقاتلات.

وسُئل أردوغان إن كان يعتقد أن بوسعه إقناع ترامب بعدم فرض عقوبات على تركيا فقال لصحيفة نيكي اليوم الخميس "أعتقد أن اجتماعي مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال قمة مجموعة العشرين سيكون مهما لكسر الجمود في علاقتنا الثنائية وتعزيز التعاون فيما بيننا.

"بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة حديث عن زيارة السيد ترامب لتركيا في يوليو".

وكرر أردوغان أن أنقرة لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية وقال إنه لم يسمع شيئا من ترامب بخصوص العقوبات.

وقال للصحيفة "دفعنا لهم (الولايات المتحدة) بالفعل 1.25 مليار دولار لمشروع إف-35. إذا قاموا بمثل هذا التحرك الخاطئ فسنحيل الأمر إلى محكمة التحكيم الدولي لأننا سنريد إعادة الأموال التي دفعناها حتى الآن".

 

 


تركيا

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسى

أمريكا وتركيا

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