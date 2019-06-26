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8 معلومات عن محاكمة محافظ المنوفية السابق بعد سجنه 10 سنوات.. تعرف عليها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:19 م
8 معلومات عن محاكمة محافظ المنوفية السابق بعد سجنه 10 سنوات.. تعرف عليها محافظ المنوفية السابق المتهم بالكسب غير المشروع ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، كلمة النهاية فى محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فى اتهامه بالكسب غير المشروع فى مبلغ قدره 58 مليون جنيه، وتواجد مجموعة من النقاط الهامة حول الدعوى منها ..

1 ـ يجوز للمتهم الطعن على الحكم خلال المدة القانونية.

2 ـ حكم الكسب غير مشروع يعد الحكم الثانى بالسجل الجنائي لمحافظ المنوفية السابق بعد حبسه 10 سنوات فى قضية رشوة.

3 ـ المحكمة عاقبت المتهم فى قضية الكسب بالسجن 10 ألاف جنيه.

4 ـ المحكمة غرمت المتهم 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة.

5 ـ الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

6 ـ التحقيقات كشفت استيلاء المتهم على 27 مليون جنيه من أموال المحافظة بعد اسناد تطوير 4 مبانى تابعة للمحافظ بالأمر المباشر لأحد الشركات.

7 ـ التحقيقات أظهرت قيام هشام عبد الباسط بتحديد قيمة بعض أعمال التطوير بمبلغ 92 مليون جنية فى حين قيمتها لا تتعدى الت 12 مليون.

8 ـ التحقيقات كشفت تورط المتهم فى قضايا غسيل أموال بعد شراء عدد من الأصول العقارية والسيارات لأفراد من أسرته.

 

 


محافظ المنوفية

هشام عبد الباسط

محاكمة محافظ المنوفية بالكسب غير المشروع

جنايات القاهرة

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