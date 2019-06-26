7 نصائح من الأرصاد للمشجعين قبل التوجه للاستاد لمؤازرة المنتخب بأمم إفريقيا

كتب محمود راغب

تستمر، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة فى ارتفاعها تزامنًا مع مباراة المنتخب المصرى مع الكونغو فى بطولة الأمم الإفريقية، وذلك فى ظل الموجه الحارة التى تضرب البلاد والارتفاع التدريجى بحرارة الجو الذى بدأ الإثنين الماضى.



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للمشجعين قبل التوجه للاستاد نستعرضها لقرائنا فى نقاط مبسطة كما يلى:



1- استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

2- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- حذرت الأرصاد بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة.

4- على المتوجهين للاستاد لمؤازرة المنتخب اصطحاب غطاء رأس.

5- ارتداء غطاء رأس خلال التواجد فى الاستاد لانتظار المباراة.

6- الإكثار من شرب المياه والعصائر والمياه الغازية.

7- التوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.