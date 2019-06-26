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650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:00 ص
650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا امتحانات - صورة ارشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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اليوم السابع بلس
 

بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الاختبار فى المادتين.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى امتحان الكيمياء بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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